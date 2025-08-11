ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP

В четверг американский лидер заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.