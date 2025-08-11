ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP

По информации издания, администрация Трампа недавно поручила привлечь до 120 агентов, в основном из вашингтонского отделения ФБР, для работы в ночные смены в течение как минимум одной недели вместе с полицией округа Колумбия и другими федеральными правоохранительными органами в городе.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы «положит конец» тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы.
В четверг американский лидер заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.