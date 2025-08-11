Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФБР направило до 120 агентов в помощь полиции Вашингтона, сообщили WP

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США задействовало до 120 своих агентов для оказания помощи вашингтонской полиции в борьбе с преступностью в американской столице, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По информации издания, администрация Трампа недавно поручила привлечь до 120 агентов, в основном из вашингтонского отделения ФБР, для работы в ночные смены в течение как минимум одной недели вместе с полицией округа Колумбия и другими федеральными правоохранительными органами в городе.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы «положит конец» тяжким преступлениям в Вашингтоне. Позднее Трамп также поделился планами по перемещению бездомных за пределы столицы.

В четверг американский лидер заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше