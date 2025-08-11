В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской мафии

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В колумбийском городе Кали задержан предполагаемый главарь итальянской мафии «Ндрангета», известный как Феди, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление безопасности.
«Прибытие офиса Интерпола в Кали продолжает давать результаты. В ходе операции с полицией Колумбии и международными агентствами был задержан человек по прозвищу “Феди”, разыскиваемый в 196 странах и считающийся главарём итальянской мафии “Ндрангета”, — говорится в сообщении в блоге ведомства в X.
По данным местных СМИ, операцию проводили совместно с властями Италии и Великобритании. Федерико Стартоне, известного как Феди, разыскивали за международную торговлю кокаином и создание связей с преступными организациями Южной Америки.
Задержанный предположительно отвечает за укрепление оперативного присутствия итальянской мафии в Колумбии, Эквадоре и Бразилии, установление связей с «Кланом Залива», «Лос Чонерос» (Эквадор) и Первым столичным командованием (PCC, Бразилия) для производства, транспортировки и распространения кокаина в Европе. Феди в СМИ называют доверенным агентом Джузеппе Палермо по прозвищу Пеппе, главного лидера «Ндрангеты», захваченного в Боготе 11 июля. -0-