В Колумбии задержали предполагаемого главаря итальянской мафии

«Прибытие офиса Интерпола в Кали продолжает давать результаты. В ходе операции с полицией Колумбии и международными агентствами был задержан человек по прозвищу “Феди”, разыскиваемый в 196 странах и считающийся главарём итальянской мафии “Ндрангета”, — говорится в сообщении в блоге ведомства в X.