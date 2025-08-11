На Украине назвали единственный способ спастись от краха

Соскин подчеркнул, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на конкретные шаги по урегулированию конфликта. При этом, по мнению эксперта, Киеву не стоит рассчитывать на поддержку европейских стран в сложившейся ситуации.