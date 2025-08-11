Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лондон потратит на передачу Маврикию архипелага Чагос в 10 раз больше, чем планировал Стармер

Передача архипелага Чагос в Индийском океане Маврикию обойдется правительству Великобритании в 10 раз дороже, чем планировал премьер-министр королевства Кир Стармер.

Передача архипелага Чагос в Индийском океане Маврикию обойдется правительству Великобритании в 10 раз дороже, чем планировал премьер-министр королевства Кир Стармер. Сделка оценивается в 35 млрд фунтов стерлингов (47 млрд долларов США), пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на подсчеты правительства.

«Оценка правительства стоимости передачи этой британской территории Маврикию составляет почти 35 миллиарда фунтов стерлингов, что намного больше, чем 3,4 миллиарда фунтов, о которых заявлял публично Стармер», — говорится в материале издания.

На этом фоне британские консерваторы, которые сейчас находятся в оппозиции, уже обвинили правящих лейбористов в сокрытии реальной стоимости сделки о передаче архипелага в Индийском океане.

Отметим, что Чагос много лет является предметом споров между Великобританией и Маврикием. После того, как Маврикий получил независимость от британской короны, Чагос продолжал оставаться под контролем Лондона. Лишь в октябре 2024 года британские власти сообщили о соглашении по передачи Маврикию суверенитета над Чагосом. Несмотря на это, Лондон сохранит контроль над совместной военной базой Великобритании и США, расположенной на острове, в течение 99 лет.

Читайте также: Власти Аргентины призвали Великобританию возобновить переговоры о спорных островах.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше