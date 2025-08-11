Лондон потратит на передачу Маврикию архипелага Чагос в 10 раз больше, чем планировал Стармер

Передача архипелага Чагос в Индийском океане Маврикию обойдется правительству Великобритании в 10 раз дороже, чем планировал премьер-министр королевства Кир Стармер. Сделка оценивается в 35 млрд фунтов стерлингов (47 млрд долларов США), пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на подсчеты правительства.
«Оценка правительства стоимости передачи этой британской территории Маврикию составляет почти 35 миллиарда фунтов стерлингов, что намного больше, чем 3,4 миллиарда фунтов, о которых заявлял публично Стармер», — говорится в материале издания.
На этом фоне британские консерваторы, которые сейчас находятся в оппозиции, уже обвинили правящих лейбористов в сокрытии реальной стоимости сделки о передаче архипелага в Индийском океане.
Отметим, что Чагос много лет является предметом споров между Великобританией и Маврикием. После того, как Маврикий получил независимость от британской короны, Чагос продолжал оставаться под контролем Лондона. Лишь в октябре 2024 года британские власти сообщили о соглашении по передачи Маврикию суверенитета над Чагосом. Несмотря на это, Лондон сохранит контроль над совместной военной базой Великобритании и США, расположенной на острове, в течение 99 лет.
