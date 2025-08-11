Лондон потратит на передачу Маврикию архипелага Чагос в 10 раз больше, чем планировал Стармер

Отметим, что Чагос много лет является предметом споров между Великобританией и Маврикием. После того, как Маврикий получил независимость от британской короны, Чагос продолжал оставаться под контролем Лондона. Лишь в октябре 2024 года британские власти сообщили о соглашении по передачи Маврикию суверенитета над Чагосом. Несмотря на это, Лондон сохранит контроль над совместной военной базой Великобритании и США, расположенной на острове, в течение 99 лет.