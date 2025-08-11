В Эквадоре восемь человек погибли при стрельбе на дискотеке

По данным полиции Эквадора, на которую ссылается газета, инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 1.15 по местному времени, у заведения на проспекте 3 Февраля. К зданию подъехал пикап, из которого вышли вооруженные люди и начали стрелять по собравшимся. На месте были обнаружены тела семи погибших, еще один человек скончался в больнице.