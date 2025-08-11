В Эквадоре восемь человек погибли при стрельбе на дискотеке

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эквадорском городе Санта-Лусия вооруженные преступники открыли огонь по посетителям дискотеки, в результате чего погибли восемь человек, включая брата мэра города, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Universo.
«В Санта-Люсии царит тревога в связи со смертью восьми человек, включая брата мэра города. Эти люди погибли в результате нападения, о котором стало известно рано утром в воскресенье», — говорится в материале на сайте издания.
По данным полиции Эквадора, на которую ссылается газета, инцидент произошел в ночь на воскресенье, около 1.15 по местному времени, у заведения на проспекте 3 Февраля. К зданию подъехал пикап, из которого вышли вооруженные люди и начали стрелять по собравшимся. На месте были обнаружены тела семи погибших, еще один человек скончался в больнице.
«Мы рассматриваем несколько версий произошедшего, в том числе связанную с конфликтами между преступными группировками, но пока не можем утверждать, был ли целью атаки конкретно владелец клуба», — заявил журналистам заместитель командира полицейской субзоны провинции Гуаяс Хавьер Чанго.
В числе погибших оказался 42-летний Хорхе Луис Уркисо Феррусола — брат мэра Санта-Лусии Убальдо Уркисо Моры и владелец дискотеки, у которой произошла перестрелка. На месте происшествия изъято около 80 гильз калибра 5,56 и 9 миллиметров, полиция ведет розыск нападавших.
Власти города объявили траур.