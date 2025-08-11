Рассказал о разговоре с Уиткоффом: о чем Владимир Путин беседовал с президентом Киргизии Жапаровым

Кроме того, главы двух государств обсудили запланированную встречу Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске и вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Киргизии в области торговли и экономики, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.