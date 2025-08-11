Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказал о разговоре с Уиткоффом: о чем Владимир Путин беседовал с президентом Киргизии Жапаровым

Владимир Путин рассказал президенту Киргизии Жапарову о разговоре с Уиткоффом.

Источник: Комсомольская правда

Итоги беседы президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом стали одной из основных тем телефонного разговора российского лидера с главой Киргизии Садыром Жапаровым, который состоялся в воскресенье, 10 августа.

«В ходе разговора глава российского государства рассказал Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — сказано в релизе, распространенном пресс-службой Кремля.

Кроме того, главы двух государств обсудили запланированную встречу Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске и вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Киргизии в области торговли и экономики, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

Напомним, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем лидера США Стивеном Уиткоффом прошли 6 августа. Встреча длилась три часа за закрытыми дверьми. Основной акцент в ходе обсуждения был сделан на ситуации вокруг украинского конфликта и на возможных перспективах стратегического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Сообщалось, что Уиткофф передал Путину план из шести пунктов по Украине, куда входит в числе прочего перемирие и снятие большинства антироссийских санкций. Западная пресса отмечала, что этот список «не является официальным».

Позже президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина об итогах встречи, состоявшейся 6 августа в Кремле с американским спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин лично, без посредников или доверенных лиц, проинформировал лидеров нескольких стран (членов БРИКС и входящих в СНГ) о результатах переговоров с Стивеном Уиткоффом — спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине. Всего таких лидеров, которым Путин звонил сам, оказалось девять.

Тем временем на Украине оценили итоги встречи Путина и Уиткоффа. Аналитик Соскин высказал мнение, что она получилась «хорошей и милой».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше