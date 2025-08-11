Рассказал о разговоре с Уиткоффом: о чем Владимир Путин беседовал с президентом Киргизии Жапаровым

Итоги беседы президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом стали одной из основных тем телефонного разговора российского лидера с главой Киргизии Садыром Жапаровым, который состоялся в воскресенье, 10 августа.
«В ходе разговора глава российского государства рассказал Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — сказано в релизе, распространенном пресс-службой Кремля.
Кроме того, главы двух государств обсудили запланированную встречу Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске и вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Киргизии в области торговли и экономики, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.
Напомним, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем лидера США Стивеном Уиткоффом прошли 6 августа. Встреча длилась три часа за закрытыми дверьми. Основной акцент в ходе обсуждения был сделан на ситуации вокруг украинского конфликта и на возможных перспективах стратегического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.
Сообщалось, что Уиткофф передал Путину план из шести пунктов по Украине, куда входит в числе прочего перемирие и снятие большинства антироссийских санкций. Западная пресса отмечала, что этот список «не является официальным».
Позже президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина об итогах встречи, состоявшейся 6 августа в Кремле с американским спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин лично, без посредников или доверенных лиц, проинформировал лидеров нескольких стран (членов БРИКС и входящих в СНГ) о результатах переговоров с Стивеном Уиткоффом — спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине. Всего таких лидеров, которым Путин звонил сам, оказалось девять.
Тем временем на Украине оценили итоги встречи Путина и Уиткоффа. Аналитик Соскин высказал мнение, что она получилась «хорошей и милой».