NB8 поддержала инициативу Трампа по урегулированию украинского конфликта

Северо-Балтийская восьмерка подчеркнула важность усилий по завершению конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Северо-Балтийская восьмерка (NB8) выступила с совместным заявлением, в котором выразила поддержку инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

В этом регионеальном формате сотрудничества участвуют такие страны, как Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, при этом Исландия и Норвегия не являются членами Европейского союза.

В своем заявлении страны NB8 подчеркнули важность усилий по завершению конфликта и созданию условий для справедливого и устойчивого мира. Они отметили свою готовность внести дипломатический вклад в этот процесс, одновременно сохраняя значительную военную и финансовую поддержку для Украины.

Кроме того, участники организации подтвердили свою решимость продолжать поддерживать и применять ограничительные меры в отношении России в связи с украинским конфликтом.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты покончили с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него налоги.

