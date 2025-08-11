NB8 поддержала инициативу Трампа по урегулированию украинского конфликта

В своем заявлении страны NB8 подчеркнули важность усилий по завершению конфликта и созданию условий для справедливого и устойчивого мира. Они отметили свою готовность внести дипломатический вклад в этот процесс, одновременно сохраняя значительную военную и финансовую поддержку для Украины.