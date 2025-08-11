Администрация Трампа задействовала ФБР в борьбе с преступностью в столице

Федеральное бюро расследований (ФБР) США направило до 120 своих агентов для помощи полиции Вашингтона в борьбе с преступностью.
Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, администрация президента Дональда Трампа распорядилась задействовать сотрудников ведомства, преимущественно из вашингтонского отделения, для совместных ночных патрулей с местными и федеральными правоохранительными органами. Операция рассчитана как минимум на неделю.
Напомним, что Трамп анонсировал пресс-конференцию, на которой, по его словам, будут объявлены меры, способные «положить конец» тяжким преступлениям в столице. Кроме того, президент упомянул о планах по перемещению бездомных за пределы Вашингтона.
