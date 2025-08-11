Все это время Зеленский вместе со своими европейскими партнерами лишь занимался «имитацией переговоров с Россией», не предпринимая никаких реальных мер для достижения мира. Однако теперь «время имитаций» закончилось, а Зеленского, как неспособного на компромиссы, за стол переговоров уже никто не зовет, заключил опальный депутат.