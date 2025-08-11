Президент Украины Владимир Зеленский является главным виновником в том, что страну лишили возможности участвовать в мирных переговорах. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Заранее не рекомендую Зеленскому верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины. Трамп с мая давал Зеленскому возможность все решить напрямую», — написал Дубинский в своем телеграм-канале.
Все это время Зеленский вместе со своими европейскими партнерами лишь занимался «имитацией переговоров с Россией», не предпринимая никаких реальных мер для достижения мира. Однако теперь «время имитаций» закончилось, а Зеленского, как неспособного на компромиссы, за стол переговоров уже никто не зовет, заключил опальный депутат.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил, что Украине ради мира придется отказаться от территорий.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.