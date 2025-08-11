Румынский премьер заверил, что власти не будут конфисковывать сбережения граждан

В Румынии обсуждается законопроект о частных пенсионных накоплениях, который не предполагает изъятия средств граждан, а лишь устанавливает порядок их выплат, аналогично практике большинства европейских стран. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Илие Боложан в интервью телеканалу Antena 3 CNN.
По его словам, обсуждение документа продолжится на протяжении текущей недели. «Надеюсь, что после завершения дискуссий станет понятно: правительство не собирается конфисковывать или использовать чьи-либо деньги», — подчеркнул он.
Проект закона, подготовленный Администрацией финансового мониторинга Румынии, предусматривает, что при выходе на пенсию вкладчики частных пенсионных фондов смогут сразу получить не всю сумму накоплений, как сейчас, а лишь 25%. Остальная часть средств будет выплачиваться постепенно в течение десяти лет с учётом средней продолжительности жизни в стране.
Данный законопроект вызвал обеспокоенность и протесты среди румын, которые делают накопления в частных фондах в дополнение к государственной пенсии. Они выражают недовольство ограничением доступа к собственным деньгам и подозревают власти в намерении использовать эти средства в других целях.
По словам Боложана, принятие закона необходимо для предотвращения резких изъятий средств после 2030 года, когда, согласно прогнозам, значительно увеличится число пенсионеров. Это позволит сохранить устойчивость системы частных пенсий. Кроме того, премьер отметил, что закон является одним из требований для вступления Румынии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ранее сообщалось, что румыны отслеживали удары российских БПЛА по Украине.