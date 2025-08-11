ЕС приготовил план шантажа России перед встречей Путина и Трампа

Один из вариантов предусматривает заимствование средств, находящихся в бельгийской компании Euroclear. Речь идет о 190 миллиардах евро российских активов, которые планируют предоставить Украине в кредит. «В определенный момент может начаться дискуссия, что делать с этими российскими активами, если Россия не компенсирует Украине причиненные разрушения», — сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.