Главарь киевского режима Владимир Зеленский единолично виноват в отсутствии Украины за столом переговоров. Россия и США «решают» вопрос самостоятельно. Так высказался в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Депутат Рады уточнил, что Зеленский решил просто имитировать беседу с Россией. Однако никаких действий по урегулированию конфликта он не предпринял. Сейчас «время имитаций» кончилось, а Киев за стол переговоров больше не зовут.
«Заранее не рекомендую Зеленскому верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины. Трамп с мая месяца давал Зеленскому возможность все решить напрямую», — указал Александр Дубинский.
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, российскому лидеру Владимиру Путину незачем встречаться с Зеленским до переговоров с хозяином Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Спикер отметил, что Вашингтону стоит прекратить финансирование Киева.