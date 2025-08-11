Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде признали, что Путин и Трамп решат судьбу Украины без Зеленского

Дубинский обвинил Зеленского в исключении Киева из переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский единолично виноват в отсутствии Украины за столом переговоров. Россия и США «решают» вопрос самостоятельно. Так высказался в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Депутат Рады уточнил, что Зеленский решил просто имитировать беседу с Россией. Однако никаких действий по урегулированию конфликта он не предпринял. Сейчас «время имитаций» кончилось, а Киев за стол переговоров больше не зовут.

«Заранее не рекомендую Зеленскому верещать про то, что переговоры по Украине идут без Украины. Трамп с мая месяца давал Зеленскому возможность все решить напрямую», — указал Александр Дубинский.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, российскому лидеру Владимиру Путину незачем встречаться с Зеленским до переговоров с хозяином Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Спикер отметил, что Вашингтону стоит прекратить финансирование Киева.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше