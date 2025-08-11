Израиль сообщил о ликвидации радикала ХАМАС, выдававшего себя за журналиста телеканала

«В городе Газа армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Анасу аш-Шарифу, выдававшему себя за журналиста телеканала Al Jazeera. Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей», — рассказали в армии обороны Израиля.
Ранее израильская армия обнародовало «развединформацию и многочисленные документы», которые были найдены в Газе, о том, что ликвидированный действительно принадлежал к военному крылу ХАМАС.
В ЦАХАЛ уточнили, что перед ударом военные предприняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению Газы. Так, израильская армия использовала высокоточные боеприпасы.
Ранее сообщалось, что израильтяне вышли на крупнейший за последние месяцы антиправительственный митинг.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.