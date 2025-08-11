Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль сообщил о ликвидации радикала ХАМАС, выдававшего себя за журналиста телеканала

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Газе командира отряда радикального движения ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в Газе командира отряда радикального движения ХАМАС. По данным израильских военных, он выдавал себя за журналиста катарского телеканала Al Jazeera, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В городе Газа армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Анасу аш-Шарифу, выдававшему себя за журналиста телеканала Al Jazeera. Аш-Шариф возглавлял террористический отряд в организации ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей», — рассказали в армии обороны Израиля.

Ранее израильская армия обнародовало «развединформацию и многочисленные документы», которые были найдены в Газе, о том, что ликвидированный действительно принадлежал к военному крылу ХАМАС.

В ЦАХАЛ уточнили, что перед ударом военные предприняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению Газы. Так, израильская армия использовала высокоточные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что израильтяне вышли на крупнейший за последние месяцы антиправительственный митинг.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше