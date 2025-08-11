Израильский удар по журналистам в Газе унес жизни четырех сотрудников «Аль-Джазиры»

Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильского удара по шатру для журналистов, расположенному у главных ворот больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Среди погибших значится репортер Анас Аль-Шариф.
Напомним, что армия обороны Израиля подтвердила нанесение удара по Аль-Шарифу, обвинив его в сотрудничестве с палестинским движением ХАМАС.
В официальном заявлении на своей странице в социальной сети Х телеканал назвал инцидент целенаправленной атакой на представителей прессы.
Ранее сообщалось, что Россия осудила действия Израиля в Газе.