Израильский удар по журналистам в Газе унес жизни четырех сотрудников «Аль-Джазиры»

Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильского удара по шатру для журналистов, расположенному у главных ворот больницы Аль-Шифа в секторе Газа.

Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильского удара по шатру для журналистов, расположенному у главных ворот больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Среди погибших значится репортер Анас Аль-Шариф.

Напомним, что армия обороны Израиля подтвердила нанесение удара по Аль-Шарифу, обвинив его в сотрудничестве с палестинским движением ХАМАС.

В официальном заявлении на своей странице в социальной сети Х телеканал назвал инцидент целенаправленной атакой на представителей прессы.

Ранее сообщалось, что Россия осудила действия Израиля в Газе.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше