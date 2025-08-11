Фицо отверг обвинения МИД Украины в оскорблениях Киева и украинцев

Напомним, ранее украинский МИД выразил возмущение словами Фицо, сравнившего киевский режим с «травой под ногами слонов». Причём в этой ситуации «слонами» выступают президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Премьер, ссылаясь на африканскую поговорку, сказал, что Незалежная неизбежно пострадает независимо от исхода переговоров между Москвой и Вашингтоном. В этой ситуации Киев подобно траве, которая гибнет когда слоны дерутся и спариваются.