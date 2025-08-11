Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо отверг обвинения МИД Украины в оскорблениях Киева и украинцев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг обвинения МИД Украины в оскорблениях в её адрес. Соответствующее сообщение политик опубликовал в социальных сетях.

Источник: Life.ru

«Я как председатель правительства суверенной Словакии понимаю напряжение и нервозность, которые в эти дни должны преобладать среди политического руководства Украины. Однако я не могу принять утверждение украинского дипломатического ведомства, что прибегаю к “откровенно оскорбительной риторике по отношению к Украине и украинскому народу”, — отметил премьер-министр.

Фицо подчеркнул, что в высказывании, вызвавшем негативную реакцию со стороны украинского МИД, он выразил свою нескрываемую позицию относительно текущего конфликта. Он отметил, что выступает за незамедлительное прекращение боевых действий и остановку «бессмысленного убийства». Премьер напомнил, что Словакия оказывает Украине максимальную поддержку, обеспечивая поставки электроэнергии. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился прекратить экспорт газа в Словакию через территорию Украины, тем самым нанеся Братиславе серьёзный экономический ущерб.

Напомним, ранее украинский МИД выразил возмущение словами Фицо, сравнившего киевский режим с «травой под ногами слонов». Причём в этой ситуации «слонами» выступают президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Премьер, ссылаясь на африканскую поговорку, сказал, что Незалежная неизбежно пострадает независимо от исхода переговоров между Москвой и Вашингтоном. В этой ситуации Киев подобно траве, которая гибнет когда слоны дерутся и спариваются.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше