В США сообщили о преимуществе Путина на встрече с Трампом

Болтон: У Путина есть лидерство на саммите с Трампом по территориальному вопросу.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп дал президенту России Владимиру Путину некое «преимущество первого хода». Мирный план Москвы предложен для рассмотрения на встрече сторон 15 августа. Об этом сообщил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в беседе с ABC.

Он отметил, что Вашингтон не сделал того же предложения по личной встрече Киеву. Это опустило украинские власти на невыгодную позицию.

«Из собственных заявлений Трампа уже видно, что он считает, что Зеленский должен внести изменения в конституцию, чтобы Украина могла уступить территорию», — сделал акцент Джон Болтон.

В США между тем начались обсуждения по включению Зеленского в число участников встречи президентов России и США. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источников в американской администрации.

