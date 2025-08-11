ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ХАМАС, выдававшего себя за журналиста

Как утверждают в ЦАХАЛ, ранее были обнародованы разведданные и многочисленные документы из палестинского анклава, подтверждающие причастность ликвидированного к военному крылу ХАМАС. Речь идёт о списках личного состава и курсов подготовки боевиков, телефонных справочниках и распечатках о зарплате. В израильской армии добавили, что эти документы указывают на интеграцию членов ХАМАС в катарскую сеть Al Jazeera.