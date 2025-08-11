На Украине женщина на крыше авто остановила военкомов при задержании мужа

В Сети активно обсуждают видео из Украины, на котором женщина забралась на крышу автомобиля, в котором военкомы перевозили её мужа.
Кадры, опубликованные депутатом Верховной Рады Артёмом Дмитруком, сопровождаются сообщением, что изначально попытались просто задавить женщину. По предположениям, инцидент произошёл в Волынской области.
Этот поступок вызвал множество откликов и комментариев, подчёркивающих решимость и преданность женщины.
Ранее стало известно, что работников территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине направляют в зону проведения боевых действий за невыполнение планов по мобилизации.