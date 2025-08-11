Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине женщина на крыше авто остановила военкомов при задержании мужа

По предположениям, инцидент произошёл в Волынской области.

Источник: Аргументы и факты

В Сети активно обсуждают видео из Украины, на котором женщина забралась на крышу автомобиля, в котором военкомы перевозили её мужа.

Кадры, опубликованные депутатом Верховной Рады Артёмом Дмитруком, сопровождаются сообщением, что изначально попытались просто задавить женщину. По предположениям, инцидент произошёл в Волынской области.

Этот поступок вызвал множество откликов и комментариев, подчёркивающих решимость и преданность женщины.

Ранее стало известно, что работников территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине направляют в зону проведения боевых действий за невыполнение планов по мобилизации.