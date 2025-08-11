Кадыров раскрыл важный секрет успеха

Кадыров считает, что разговоры за спиной говорят об успешности человека.
Секрет успеха раскрыл глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что важно не пытаться соответствовать чужим ожиданиям, а идти своим путем, постепенно воплощая задуманное в жизнь. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не следует чужим словам и мнениям и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни в том, чтобы идти своим путем, делать то, что действительно важно, и постепенно превращать задуманное в реальность», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он также выложил черно-белое видео, на котором автомобиль едет по дороге, а закадровый голос перечисляет признаки успеха — разговоры за спиной, попытки принизить достижения, наблюдение и копирование. «Сильные вдохновляют, слабые завидуют», — говорится в конце видео.
Ранее Рамзан Кадыров уже обращался к теме отношения к критике и слухам вокруг своей персоны, подчеркивая, что не обращает внимания на попытки врагов принизить его успехи и распространять домыслы о состоянии здоровья. Он неоднократно опровергал сообщения о проблемах, публикуя личные видео и заявления в соцсетях.