Стало известно о планах Брюсселя повлиять на Трампа перед его встречей с Путиным

Европейские страны хотят повлиять на президента США Дональда Трампа до его встречи на Аляске с лидером России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В настоящий момент страны ЕС окутала паника из-за того, что Трамп после переговоров с Путиным может прекратить помощь Украине и усилить давление на Киев.
«Существуют большие опасения, что Трамп вновь усилит давление на своих бывших партнеров и вновь прекратит поставки оружия на Украину», — говорится в публикации издания.
Журнал добавляет, что европейцы сейчас мало влияют на переговорный процесс. В этой связи они будут делать все, чтобы усилить свое влияние и помочь Киеву.
Напомним, встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа.
