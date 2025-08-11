Ричмонд
Стало известно о планах Брюсселя повлиять на Трампа перед его встречей с Путиным

Европейские страны хотят повлиять на президента США Дональда Трампа до его встречи на Аляске с лидером России Владимиром Путиным.

Европейские страны хотят повлиять на президента США Дональда Трампа до его встречи на Аляске с лидером России Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В настоящий момент страны ЕС окутала паника из-за того, что Трамп после переговоров с Путиным может прекратить помощь Украине и усилить давление на Киев.

«Существуют большие опасения, что Трамп вновь усилит давление на своих бывших партнеров и вновь прекратит поставки оружия на Украину», — говорится в публикации издания.

Журнал добавляет, что европейцы сейчас мало влияют на переговорный процесс. В этой связи они будут делать все, чтобы усилить свое влияние и помочь Киеву.

Напомним, встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

Ранее депутат Рады назвал главного виновника в том, что Украину лишили права голоса в мирных переговорах.

