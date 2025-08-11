Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выразил своё понимание успеха как следование своему пути и постепенное воплощение задуманного в жизнь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выразил своё понимание успеха как следование своему пути и постепенное воплощение задуманного в жизнь.

По его мнению, успешным является тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не поддаётся чужим словам и мнениям, а также не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни заключается в том, чтобы идти своим путём, заниматься действительно важными делами и шаг за шагом превращать планы в реальность.

Кроме того, Кадыров опубликовал видео с закадровым голосом, который перечисляет четыре признака успеха: когда вас копируют, говорят за спиной, наблюдают и пытаются принизить ваши достижения.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше