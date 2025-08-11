Кадыров: Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выразил своё понимание успеха как следование своему пути и постепенное воплощение задуманного в жизнь.
По его мнению, успешным является тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не поддаётся чужим словам и мнениям, а также не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни заключается в том, чтобы идти своим путём, заниматься действительно важными делами и шаг за шагом превращать планы в реальность.
Кроме того, Кадыров опубликовал видео с закадровым голосом, который перечисляет четыре признака успеха: когда вас копируют, говорят за спиной, наблюдают и пытаются принизить ваши достижения.