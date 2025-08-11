Встреча с Путиным может реабилитировать Трампа, считает эксперт

«Трампу отчаянно нужно одержать здесь победу. На фоне скандала с Эпштейном, глупостью торговых войн, истерикой из-за отчёта по занятости и опасной отправкой ядерных подлодок в сторону России, Трамп переживает не просто серию неудач, а самый настоящий провал. Соглашение с Путиным на Аляске может позволить ему вернуть контроль над повесткой и выглядеть переговорщиком. Это может произойти за счёт Украины, но Трампу всё равно», — сказал эксперт.
Кузник также добавил, что окончание конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон и, хотя добиться этого будет непросто, саммит лидеров России и США может стать шагом в правильном направлении.
«Хотя есть и те, включая Зеленского и европейскую “коалицию добровольцев”, кто предпочёл бы продолжение бойни, нежели урегулирование, которое выглядело бы как победа Путина», — добавил эксперт.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.