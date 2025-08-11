Между двумя конфликтующими странами в Азии начали возводить забор из колючей проволоки

Таиланд начал устанавливать заграждение из колючей проволоки на границе с Камбоджей. Работами занимаются военные, сообщили в Королевской армии Таиланда.
На сегодняшний день на границе двух стран проложили уже 16 километров забора. Так, колючая проволока появилась на 10-километровм участке вдоль канала Пром, где природный ландшафт способствовал незаконному пересечению границы, уточнили военные.
В Бангкоке считают, что установленный забор поможет ограничить передвижение через границу наркоторговцев, нелегальных мигрантов и преступников, которые обычно незаконно пересекали границу в провинции Сакэу.
Ранее власти Камбоджи выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за его старания по урегулированию таиландско-камбоджийского конфликта.
