Al Jazeera сообщила о гибели четырёх сотрудников при ударе Израиля по Газе

Напомним, ранее об уничтожении Анаса Аль-Шарифа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. По данным ЦАХАЛ, журналист якобы являлся командиром отряда палестинского движения ХАМАС и отвечал за удары по израильским мирным жителям и военным. Как утверждают в ВС Израиля, перед нанесением удара были приняты меры, нацеленные на минимизацию ущерба для гражданского населения Газы, находившегося в зоне атаки.