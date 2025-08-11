Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera сообщила о гибели четырёх сотрудников при ударе Израиля по Газе

Четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera погибли в результате удара ЦАХАЛ по шатру для журналистов возле больницы в Газе. Одним из погибших оказался репортёр Анас Аль-Шариф. Об этом говорится в сообщении, размещённом в соцсети X Al Jazeera.

Источник: Life.ru

«Четыре сотрудника Al Jazeera, включая репортера Анаса Аль-Шарифа, были убиты в результате израильской атаки по шатру для журналистов у главных ворот больницы Аль-Шифа в Газе», — сказано в публикации.

Напомним, ранее об уничтожении Анаса Аль-Шарифа сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. По данным ЦАХАЛ, журналист якобы являлся командиром отряда палестинского движения ХАМАС и отвечал за удары по израильским мирным жителям и военным. Как утверждают в ВС Израиля, перед нанесением удара были приняты меры, нацеленные на минимизацию ущерба для гражданского населения Газы, находившегося в зоне атаки.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше