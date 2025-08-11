Жительница Волынской области залезла на машину ТЦК, чтобы спасти мужа от мобилизации

В Волынской области Украины местная жительница пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти мужа от насильственной мобилизации. Женщина залезла на микроавтобус, который принадлежит местному территориальному центру комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), сообщает издание «Страна.ua».
Портал распространил кадры, на которых видно, что женщина забралась на крышу микроавтобуса, пытаясь помешать принудительной мобилизации своего супруга.
Как уточняется, видео было снято из движущегося за микроавтобусом автомобиля. Водитель легковушки сигналил военкомам, но те первое время не обращали на это никакого внимания. Лишь проехав участок дороги, сотрудники ТЦК остановились. После этого женщина слезла с крыши микроавтобуса, а между водителем авто и военкомами началась перепалка.
Далее видео обрывается, в связи с чем судьба насильно мобилизованного украинца остается неизвестной.
Ранее в пророссийском подполье сообщили, что сотрудники ТЦК в Херсоне сменили тактику.
