Жительница Волынской области залезла на машину ТЦК, чтобы спасти мужа от мобилизации

Как уточняется, видео было снято из движущегося за микроавтобусом автомобиля. Водитель легковушки сигналил военкомам, но те первое время не обращали на это никакого внимания. Лишь проехав участок дороги, сотрудники ТЦК остановились. После этого женщина слезла с крыши микроавтобуса, а между водителем авто и военкомами началась перепалка.