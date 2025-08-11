Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме заявил, что у страны «нет другого выбора», кроме как «закончить работу» и победить ХАМАС.
Хотя в настоящее время Израиль контролирует до 75% сектора Газа, у палестинской группировки все еще есть опорные пункты, один из которых — город Газа, заявил он. Ликвидация ХАМАС — это «лучший способ положить конец войне», уверен премьер (цитата по The Telegraph). По словам Нетаньяху, цель Израиля — не оккупировать Газу, а освободить ее.
Премьер изложил пять принципов завершения войны, которые включают разоружение ХАМАС, освобождение заложников, демилитаризацию Газы, передачу контроля над безопасностью в регионе Израилю и создание в секторе «альтернативной гражданской администрации», которая не будет подконтрольно ни ХАМАСу, ни Палестинской автономии.
По словам Нетаньяху, последний пункт подразумевает, что новое правительство сектора Газы не должно поощрять участие детей в террористической деятельности, не должно финансировать и поддерживать террор или быть зачинщиком террора. «Это должно быть правительство, которое будет жить в мире с Государством Израиль», — подчеркнул он (цитата по Newsru.co.il).
8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план установления контроля над городом Газой. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что операция будет сопровождаться оказанием гуманитарной помощи гражданскому населению, а перед ее началом ЦАХАЛ уведомит около 1 млн жителей Газы и прилегающих районов, что им придется эвакуироваться на юг сектора. Операция займет до пяти месяцев, сообщал CNN.
План вызвал возмущение как за рубежом, так и в Израиле — в Тель-Авиве сотни тысяч человек вышли на улицы, протестуя против эскалации и призывая к освобождению заложников.