С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией «Действие и солидарность», созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
ПДС не уверена в победе на выборах, поэтому не исключены прямая подтасовка результатов и дестабилизация обстановки по украинскому «майданному» сценарию, отметил Шойгу.
«Россия примет любой выбор молдавского народа. Но это должно быть реальное и подлинное волеизъявление, а не фальсификация по методике никарагуанского диктатора Сомосы, которому приписывают фразу “Вы выиграли выборы, а я выиграл подсчет”. Удастся “желтым” реализовать свой сценарий или же граждане Молдовы примут решение в пользу экономического роста, нейтралитета и мирного развития своего независимого государства, покажет сентябрьское голосование», — подчеркнул Шойгу.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.