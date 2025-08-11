Новобранцев Вооружённых сил Украины сначала назначают на тыловые позиции, а затем направляют на боевые штурмы. Такие данные поступили от источника в российских силовых структурах, переданных ТАСС.
Рекрутинг происходит через объявления в социальных сетях, где кандидатам предлагают должность «штабного писаря» с обещанной зарплатой в диапазоне от 21 до 120 тысяч гривен (примерно от 40,5 до 231,6 тысячи рублей).
Источники, знакомые с системой денежного довольствия ВСУ, уточнили, что минимальная сумма в 21 тысячу гривен получают военнослужащие, работающие в тылу, тогда как 120 тысяч гривен получают бойцы на передовой.
При этом рядовые граждане Украины, не осознавая подвоха, могут согласиться на подобные условия, но вместо спокойной службы в тылу окажутся направленными в самые опасные боевые операции.
Тем временем в Сети активно обсуждают видео из Украины, на котором женщина забралась на крышу автомобиля, в котором военкомы перевозили её мужа.