Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе саммита будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине. В преддверии этой встречи Киев и Евросоюз прилагают усилия для срыва мероприятия. Кроме того, руководители ряда стран Европы пытаются организовать предварительные консультации с республиканцем перед его встречей с Путиным.