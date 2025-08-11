«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы», — сказано в совместном заявлении Швеции, Исландии, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.
Государства Северо-Балтийской восьмёрки выразили приверженность поддержке киевского режима в военной и финансовой сферах, а также заявили о готовности продолжать санкционную кампанию против Российской Федерации.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе саммита будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине. В преддверии этой встречи Киев и Евросоюз прилагают усилия для срыва мероприятия. Кроме того, руководители ряда стран Европы пытаются организовать предварительные консультации с республиканцем перед его встречей с Путиным.