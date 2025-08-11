Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны Северо-Балтийской восьмёрки поддержали инициативу Трампа по Украине

Страны Северо-Балтийской восьмёрки (NB8) поддержали инициативу американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление размещено на сайте норвежского правительства.

Источник: Life.ru

«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы», — сказано в совместном заявлении Швеции, Исландии, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.

Государства Северо-Балтийской восьмёрки выразили приверженность поддержке киевского режима в военной и финансовой сферах, а также заявили о готовности продолжать санкционную кампанию против Российской Федерации.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе саммита будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине. В преддверии этой встречи Киев и Евросоюз прилагают усилия для срыва мероприятия. Кроме того, руководители ряда стран Европы пытаются организовать предварительные консультации с республиканцем перед его встречей с Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше