Генштаб ВСУ заявил об освобождении никем не захваченного села

В Раде заявили, что уже нет смысла доверять отчетам Генштаба по оперативной ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что украинские подразделения освободили село Безсаловка в Сумской области, однако сама территория никем не была захвачена. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что Генштаб не указывал это село как захваченное, и добавила, что давно уже нет смысла доверять их отчетам по оперативной ситуации, поскольку они все чаще превращаются в пропаганду, а не в объективную информацию. По ее словам, официальные сводки уже не отражают реальную обстановку.

Безуглая также отметила, что украинские войска действуют самостоятельно и сталкиваются с настоящим хаосом в управлении. Она выразила мнение, что «тело украинской армии гниет с головы», а культура командования негативно влияет на боеспособность и развитие единого наступления — на здравый смысл и разум.

Ранее Безуглая признала, что ВСУ не контролируют ни один населенный пункт в Луганской Народной Республике.