Тыловые «герои»: Выяснилось, что украинские пропагандисты не спешат на поле боя

А ранее в Минфине Финляндии предложили отказаться от прямых выплат беженцам из государственного бюджета. Хотя ответственность за интеграцию мигрантов останется на плечах местных властей, финансирование на эти цели придётся искать в иных источниках. Отметим, что значительную часть беженцев в Финляндии составляют около 45 тысяч украинцев, прибывших после начала специальной военной операции. Новая политика может существенно повлиять на поддержку этой категории мигрантов.