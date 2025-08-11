Ричмонд
Иран предупредил Азербайджан и Армению о последствиях сотрудничества с США

Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили стратегическую ошибку, доверившись США.

Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили стратегическую ошибку, доверившись США. По его словам, лидеры двух стран повторяют путь украинского президента Владимира Зеленского, что приведет к негативным последствиям.

Как сообщает иранская газета Kayhan, Джавани подчеркнул, что Тегеран будет всеми способами защищать свою безопасность от реализации проекта «Зангезур», который рассматривается как угроза национальным интересам Ирана. Генерал также указал, что Россия и Индия не останутся безучастными к этим процессам.

Представитель КСИР категорически отверг возможность реализации американских планов по усилению влияния у северных границ Ирана.

Ранее сообщалось, что израильский удар по журналистам в Газе унес жизни четырех сотрудников «Аль-Джазиры».

