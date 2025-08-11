ВШЭ: для чувства обеспеченности нужны 500 тыс. руб. в месяц на члена семьи

Ключевыми признаками высокого статуса для них остаются недвижимость и автомобили либо другой премиум-транспорт — эти ответы получили поддержку более чем у половины участников опроса. За последний год к списку значимых атрибутов добавились заграничные путешествия для отдыха. Также почти 40% опрошенных выделили возможность самостоятельно планировать своё время и иметь гибкий график как важный маркер высокого социального положения, особенно среди молодёжи, что указывает на растущую роль свободы в распоряжении временем как нового признака статуса.