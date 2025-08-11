ВШЭ: для чувства обеспеченности нужны 500 тыс. руб. в месяц на члена семьи

Для обеспечения нормального уровня жизни одному члену семьи по мнению обеспеченных россиян требуется примерно 250 тысяч рублей в месяц, тогда как чтобы ощущать себя по-настоящему состоятельным, нужно около 500 тысяч рублей.
Такие средние оценки границ нормальной жизни и богатства среди высокодоходных россиян содержатся в информационном выпуске «НЭП: Новости экономического поведения» от НИУ ВШЭ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
В исследовании проанализировали восприятие собственного положения и потребительские привычки состоятельных граждан России.
Ключевыми признаками высокого статуса для них остаются недвижимость и автомобили либо другой премиум-транспорт — эти ответы получили поддержку более чем у половины участников опроса. За последний год к списку значимых атрибутов добавились заграничные путешествия для отдыха. Также почти 40% опрошенных выделили возможность самостоятельно планировать своё время и иметь гибкий график как важный маркер высокого социального положения, особенно среди молодёжи, что указывает на растущую роль свободы в распоряжении временем как нового признака статуса.
При этом только около трети обеспеченных россиян (36%) считают свои доходы на уровне или выше того, что они воспринимают как норму, тогда как большинство (64%) ощущают, что им не хватает до желаемого уровня.
Оценка нормы жизни в этой группе формируется не на основе положения всего населения, а в сравнении с окружением и представителями верхнего десятка по доходам.
В исследовании также отмечается, что почти половина респондентов с высокими доходами направила бы дополнительные поступления в первую очередь на сбережения, а около трети — на инвестиции в бизнес, недвижимость или другие доходные активы. Аналитики подчеркивают, что сбережения остаются самым распространённым способом накопления средств среди обеспеченных россиян. При этом погашение долгов и кредитов пользуется низкой популярностью — только 8% сообщили о такой практике, что свидетельствует об отсутствии значительных финансовых затруднений у большинства участников опроса.
Ранее аналитики выяснили, на что россияне копят деньги.