ВШЭ: для чувства обеспеченности нужны 500 тыс. руб. в месяц на члена семьи

По мнению участников опроса, о высоком статусе и состоятельности также говорят автомобили премиум-класса и недвижимость.

Источник: Аргументы и факты

Для обеспечения нормального уровня жизни одному члену семьи по мнению обеспеченных россиян требуется примерно 250 тысяч рублей в месяц, тогда как чтобы ощущать себя по-настоящему состоятельным, нужно около 500 тысяч рублей.

Такие средние оценки границ нормальной жизни и богатства среди высокодоходных россиян содержатся в информационном выпуске «НЭП: Новости экономического поведения» от НИУ ВШЭ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

В исследовании проанализировали восприятие собственного положения и потребительские привычки состоятельных граждан России.

Ключевыми признаками высокого статуса для них остаются недвижимость и автомобили либо другой премиум-транспорт — эти ответы получили поддержку более чем у половины участников опроса. За последний год к списку значимых атрибутов добавились заграничные путешествия для отдыха. Также почти 40% опрошенных выделили возможность самостоятельно планировать своё время и иметь гибкий график как важный маркер высокого социального положения, особенно среди молодёжи, что указывает на растущую роль свободы в распоряжении временем как нового признака статуса.

При этом только около трети обеспеченных россиян (36%) считают свои доходы на уровне или выше того, что они воспринимают как норму, тогда как большинство (64%) ощущают, что им не хватает до желаемого уровня.

Оценка нормы жизни в этой группе формируется не на основе положения всего населения, а в сравнении с окружением и представителями верхнего десятка по доходам.

В исследовании также отмечается, что почти половина респондентов с высокими доходами направила бы дополнительные поступления в первую очередь на сбережения, а около трети — на инвестиции в бизнес, недвижимость или другие доходные активы. Аналитики подчеркивают, что сбережения остаются самым распространённым способом накопления средств среди обеспеченных россиян. При этом погашение долгов и кредитов пользуется низкой популярностью — только 8% сообщили о такой практике, что свидетельствует об отсутствии значительных финансовых затруднений у большинства участников опроса.

Ранее аналитики выяснили, на что россияне копят деньги.