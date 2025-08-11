«Доверились США»: генерал КСИР Джавани указал на одну и ту же ошибку Алиева, Пашиняна и Зеленского

В Иране расценили соглашение о создании так называемого «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) как ошибку президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такое мнение озвучил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.
«Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский», — цитирует генерала иранское издание Kayhan.
Напомним, накануне Азербайджан, Армения и США приняли декларацию о мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.
При этом США на срок до 99 лет получили в оперативное управление и под свой полный контроль так называемый «Зангезурский коридор», соединяющий территорию «Большого» Азербайджана с его Нахичеванской автономией. По предложению армянской стороны дорога получила название TRIPP («Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»).