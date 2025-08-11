Ричмонд
Секретная служба США арендовала дом на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Американская Секретная служба арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже (Аляска) в преддверии запланированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сообщает New York Times со ссылкой на местного риелтора Ларри Дисброу, объект недвижимости был сдан в краткосрочную аренду специально для организации предстоящих переговоров.

При этом официальный представитель Белого дома отказался подтвердить конкретное место проведения саммита, оставив вопрос открытым.

Ранее на Украине назвали единственный способ спастись от краха.

