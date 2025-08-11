Секретная служба США арендовала дом на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Американская Секретная служба арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже (Аляска) в преддверии запланированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Как сообщает New York Times со ссылкой на местного риелтора Ларри Дисброу, объект недвижимости был сдан в краткосрочную аренду специально для организации предстоящих переговоров.
При этом официальный представитель Белого дома отказался подтвердить конкретное место проведения саммита, оставив вопрос открытым.
