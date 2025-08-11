Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

По его словам, подобное доверие Западу обернётся серьёзными последствиями для руководителей двух стран. Генерал отметил, что Иран, а также Индия и Россия предпримут ответные меры в связи с развитием ситуации вокруг Зангезурского коридора.
Джавани также подчеркнул, что идея американского присутствия на северных границах Ирана является утопией. Исламская республика намерена всеми доступными средствами охранять свои национальные интересы и обеспечивать безопасность, препятствуя реализации инициатив, которые она считает угрозой.
Напомним, Армения передала Зангезурский коридор под контроль США в рамках соглашения с Азербайджаном на 99 лет. Штаты намерены реализовывать там инфраструктурные и развивающие проекты. Иран выступил против этого. Там считают, что усиление влияния США в регионе может привести к расширению присутствия НАТО на Южном Кавказе, что создаст угрозу для Ирана и России.