Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

Напомним, Армения передала Зангезурский коридор под контроль США в рамках соглашения с Азербайджаном на 99 лет. Штаты намерены реализовывать там инфраструктурные и развивающие проекты. Иран выступил против этого. Там считают, что усиление влияния США в регионе может привести к расширению присутствия НАТО на Южном Кавказе, что создаст угрозу для Ирана и России.