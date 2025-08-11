Северо-Балтийская восьмерка поддержала план Трампа по Украине

Как подчеркнул первый зампредседателя Комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, Россия не откажется от присоединенных по итогам референдумов территорий. Он уточнил, что формула Москвы не будет сильно отличаться от той, что президент РФ Владимир Путин предложил больше года назад.