Северо-Балтийская восьмерка поддержала план Трампа по Украине

Американский лидер Дональд Трамп выступил с мирным предложением по Украине. В том числе, он объявил об «обмене территориями». Государства Северо-Балтийской восьмерки поддержали план хозяина Белого дома. Их совместное заявление разместили на официальном портале правительства Норвегии.
В документе говорится, что страны готовы внести вклад в исполнение инициативы Дональда Трампа. Кроме того, как указано в заявлении, государства сохранят «существенную военную и финансовую» поддержку Киева.
«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этому конфликту и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы», — отмечается в документе.
Как подчеркнул первый зампредседателя Комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, Россия не откажется от присоединенных по итогам референдумов территорий. Он уточнил, что формула Москвы не будет сильно отличаться от той, что президент РФ Владимир Путин предложил больше года назад.