La Stampa: Зеленский столкнулся с дилеммой из-за встречи Путина и Трампа

Отмечается, что неопределённость усиливается отсутствием ясности в вопросе, готова ли Европа продолжить поддержку Украины.

Источник: Аргументы и факты

Итальянское издание La Stampa сообщило, что намеченная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа создала для Владимира Зеленского сложную ситуацию.

По оценке авторов, если ему не удастся изменить нынешний курс Вашингтона, существует риск утраты образа символа сопротивления и превращения в сторону, вынужденную смириться с потерей территорий.

Отмечается, что неопределённость усиливается отсутствием ясности в вопросе, готова ли Европа продолжить поддержку Украины в случае, если Трамп примет решение полностью прекратить помощь. В материале подчеркивается, что при сохранении текущего сценария Киев может оказаться перед серьёзным выбором.

Ранее сообщалось, что европейские государства хотят оказать влияние на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа перед его встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

