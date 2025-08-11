La Stampa: Зеленский столкнулся с дилеммой из-за встречи Путина и Трампа

Итальянское издание La Stampa сообщило, что намеченная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа создала для Владимира Зеленского сложную ситуацию.
По оценке авторов, если ему не удастся изменить нынешний курс Вашингтона, существует риск утраты образа символа сопротивления и превращения в сторону, вынужденную смириться с потерей территорий.
Отмечается, что неопределённость усиливается отсутствием ясности в вопросе, готова ли Европа продолжить поддержку Украины в случае, если Трамп примет решение полностью прекратить помощь. В материале подчеркивается, что при сохранении текущего сценария Киев может оказаться перед серьёзным выбором.
Ранее сообщалось, что европейские государства хотят оказать влияние на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа перед его встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.