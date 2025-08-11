Ричмонд
В Пхеньяне высказались по поводу планируемых военных учений США и Южной Кореи

Руководство Корейской Народно-Демократической Республики решительно осуждает планируемые совместные военные учения США и Южной Кореи.

Руководство Корейской Народно-Демократической Республики решительно осуждает планируемые совместные военные учения США и Южной Кореи. В Пхеньяне считают их провокацией, заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхора.

«Мы решительно осуждаем провокационные действия США и РК (Республики Корея), которые демонстрируют позицию военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьезный вызов обстановке в обеспечении безопасности на Корейском полуострове и в регионе», — говорится в заявлении главы оборонного ведомства КНДР.

Министр добавил, что Пхеньян уже предупредил Сеул и Вашингтон о «негативных последствиях, которые повлекут их действия».

При этом вооруженные силы КНДР готовы к ответу для реагирования на военные учения США и Южной Кореи на основе права на защиту.

Отметим, что Сеул и Вашингтон договорились провести ежегодные совместные оборонные учения Ulchi Freedom Shield 25 (UFS) с 18 по 28 августа. Позднее агентство Рёнхап сообщило, что около 20 из запланированных на период учений 40 полевых тренировок перенесут на сентябрь.

