Дэвис: Зеленский противоречит сам себе в заявлениях об урегулировании

Подполковник в отставке Дэвис считает, что своими высказываниями Зеленский пытается «утихомирить» Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский делает противоречивые высказывания о своём якобы стремлении к урегулированию украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Эксперт уточнил, что политик регулярно говорит, что будто бы ценит шаги президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине. Дэвис считает, что этими словами Зеленский просто пытается «утихомирить» руководителя Белого дома.

«Затем, когда дело доходит до сути, он прямо противоречит американскому лидеру, говоря, что не собирается делать ничего из сказанного», — пояснил подполковник в своём видеоблоге.

Эксперт призвал Украину и страны Европы «принять реальность». По словам Дэвиса, им также следует прекратить «оглядываться на свои предпочтения и мнения».

Напомним, ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что приближение мира на Украине наводит страх на Киев и Лондон. Он выразил уверенность в том, что киевский режим и британские власти испытывают сильное желание продлить украинский конфликт.

