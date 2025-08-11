«Руководство страны, провозгласив курс на евроинтеграцию, сулит простым гражданам европейский уровень жизни. Однако в действительности экономика страны находится в затяжном кризисе. Об этом свидетельствуют сухие цифры официальных отчетов. По данным Национального бюро статистики Молдовы, объемы валового промышленного производства в стране в 2024 году сократились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году — на 3,6%», — написал Шойгу.