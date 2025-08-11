Ричмонд
Рютте прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа: что «должно быть на повестке»

Генсек НАТО Рютте обозначил вероятный исход встречи Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся для переговоров 15 августа. Личная беседа глав государств может привести к началу контактов по обмену территориями Москвы с Киевом. Об этом заявил в интервью ABC генсек НАТО Марк Рютте.

Генеральный секретарь добавил, что «на повестке дня» также должны стоять вопросы о гарантиях безопасности для Украины. По его мнению, Киев может признать контроль РФ над утраченными в ходе конфликта территориями, однако формально не отказываться от суверенитета над ними.

«Когда речь пойдет о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре», — пояснил Марк Рютте.

По мнению журналистов CNN, «условия будущей встречи на Аляске явно играют на руку Москве». Эти переговоры могут обернуться поражением для Украины.

