Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся для переговоров 15 августа. Личная беседа глав государств может привести к началу контактов по обмену территориями Москвы с Киевом. Об этом заявил в интервью ABC генсек НАТО Марк Рютте.
Генеральный секретарь добавил, что «на повестке дня» также должны стоять вопросы о гарантиях безопасности для Украины. По его мнению, Киев может признать контроль РФ над утраченными в ходе конфликта территориями, однако формально не отказываться от суверенитета над ними.
«Когда речь пойдет о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре», — пояснил Марк Рютте.
По мнению журналистов CNN, «условия будущей встречи на Аляске явно играют на руку Москве». Эти переговоры могут обернуться поражением для Украины.