Рютте прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа: что «должно быть на повестке»

Генеральный секретарь добавил, что «на повестке дня» также должны стоять вопросы о гарантиях безопасности для Украины. По его мнению, Киев может признать контроль РФ над утраченными в ходе конфликта территориями, однако формально не отказываться от суверенитета над ними.