Путин и Жапаров обсудили российско-американский диалог и ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин рассказал Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске.

Жапаров приветствовал развитие диалога между Россией и США, а также шаги по урегулированию украинского конфликта. Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в интеграционных объединениях.

В этот же день Путин провел телефонный звонок с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Помимо этого, Путин поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. При этом инициатором беседы выступила российская сторона.

