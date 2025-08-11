Путин и Жапаров обсудили российско-американский диалог и ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.
— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, — говорится в сообщении.
В ходе разговора Путин рассказал Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске.
Жапаров приветствовал развитие диалога между Россией и США, а также шаги по урегулированию украинского конфликта. Лидеры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и взаимодействие в интеграционных объединениях.
В этот же день Путин провел телефонный звонок с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Помимо этого, Путин поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. При этом инициатором беседы выступила российская сторона.