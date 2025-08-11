Ричмонд
В США раскрыли, на что придется пойти Зеленскому и европейским лидерам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам придется смириться, признав реалии на поле боя.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам придется смириться, признав реалии на поле боя. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленскому и европейцам придется признать реальность на земле. Можно иметь свои предпочтения, можно иметь какие-то чувства по этому поводу, но, в итоге, ничего из этого не важно», — заявил отставной подполковник.

Он отметил, что признать реалии на земле Зеленскому и его союзникам придется, несмотря на их заявления перед встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Также Зеленскому необходимо отбросить свои иллюзии о том, что ВСУ могут продолжать конфликт. Не стоит ему надеяться и на то, что США и России достигнут соглашения, которое убережет Украину от полного краха в военном и политическом смыслах.

Дэвис добавил, что варианта, при котором Европа и Украину смогут заставить Россию подчиняться их требованиям, просто не существует.

Ранее сообщалось, что Брюссель хочет повлиять на Трампа до его встречи с Путиным.

