Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам придется смириться, признав реалии на поле боя. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Зеленскому и европейцам придется признать реальность на земле. Можно иметь свои предпочтения, можно иметь какие-то чувства по этому поводу, но, в итоге, ничего из этого не важно», — заявил отставной подполковник.
Он отметил, что признать реалии на земле Зеленскому и его союзникам придется, несмотря на их заявления перед встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
Также Зеленскому необходимо отбросить свои иллюзии о том, что ВСУ могут продолжать конфликт. Не стоит ему надеяться и на то, что США и России достигнут соглашения, которое убережет Украину от полного краха в военном и политическом смыслах.
Дэвис добавил, что варианта, при котором Европа и Украину смогут заставить Россию подчиняться их требованиям, просто не существует.
Ранее сообщалось, что Брюссель хочет повлиять на Трампа до его встречи с Путиным.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.