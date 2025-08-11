Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен высказал предположение, что украинские власти могут попытаться саботировать потенциальные договоренности, достигнутые в ходе встречи президентов России и США. В эфире YouTube-канала Deep Dive эксперт отметил, что Киеву предстоит доказать свою готовность к выполнению возможных соглашений.
По мнению Хеннингсена, вместо сотрудничества можно ожидать нарушений и создания проблем со стороны Украины. Аналитик обратил внимание на то, что на переговорах могут быть выработаны условия, которые дадут Киеву возможность сохранить определенные позиции. Однако он скептически оценил готовность украинского руководства принять эти условия.
Хеннингсен призвал не питать иллюзий относительно реакции Киева на итоги саммита, прогнозируя отрицание достигнутых договоренностей и возможную координацию действий с европейскими партнерами против них.
Ранее сообщалось, что Секретная служба США арендовала дом на Аляске перед встречей Путина и Трампа.