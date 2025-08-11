На Западе предупредили о планах Зеленеского саботировать итоги встречи Путина и Трампа

По мнению Хеннингсена, вместо сотрудничества можно ожидать нарушений и создания проблем со стороны Украины. Аналитик обратил внимание на то, что на переговорах могут быть выработаны условия, которые дадут Киеву возможность сохранить определенные позиции. Однако он скептически оценил готовность украинского руководства принять эти условия.