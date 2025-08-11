Секретная служба США арендовала недвижимость перед встречей Путина и Трампа

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в американском штате Аляска. Президенты будут обсуждать условия завершения украинского конфликта. По неподтверждённой информации, речь может идти о выводе Вооружённых сил Украины со всей территории Донбасса. Глава Сербии Александр Вучич сомневается, что встреча Путина и Трампа приведёт к урегулированию конфликта. При этом, по его словам, завершение боевых действий имеет большое значение для экономики Сербии и других государств.