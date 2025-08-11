Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секретная служба США арендовала недвижимость перед встречей Путина и Трампа

В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, американская Секретная служба сняла крупный дом в преддверии возможных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Как пишет The New York Times, официальных подтверждений о месте проведения переговоров пока нет.

Источник: Life.ru

О планах аренды рассказал Ларри Дисброу — местный риелтор, занимающийся краткосрочной сдачей недвижимости, а также почётный консул Германии. По его словам, представители ведомства обратились к нему утром с запросом на жильё в определённые даты. Он согласился предоставить особняк с шестью спальнями.

«Я понимаю, почему Аляска может быть привлекательным местом для чего-то подобного, ну, знаете, с исторической точки зрения. Но это меня точно удивило», — отметил Дисброу.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в американском штате Аляска. Президенты будут обсуждать условия завершения украинского конфликта. По неподтверждённой информации, речь может идти о выводе Вооружённых сил Украины со всей территории Донбасса. Глава Сербии Александр Вучич сомневается, что встреча Путина и Трампа приведёт к урегулированию конфликта. При этом, по его словам, завершение боевых действий имеет большое значение для экономики Сербии и других государств.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше