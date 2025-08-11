На Западе раскрыли план Киева по переговорам Путина и Трампа

Как отметил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, все играют в некую «сделку». Однако с Россией европейские и американские политики договориться не могут. По мнению Владимира Лепехина, всё потому, что Вашингтон не понимает, на чём основана позиция Москвы.