На Западе раскрыли план Киева по переговорам Путина и Трампа

Аналитик Хеннингсен рассказал о плане Киева саботировать итоги встречи на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти могут прибегнуть к саботажу итогов переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Киев разработает такой план, чтобы оттянуть урегулирование конфликта. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube.

Эксперт считает, что Украина должна отталкиваться от условий, которые будут обсуждаться на Аляске. В таком случае Киев сможет сохранить какие-то позиции.

«Украина должна доказать, что она не собирается саботировать итоги. Но вместо этого будут нарушения, будут проблемы», — заверил Патрик Хеннингсен.

Как отметил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, все играют в некую «сделку». Однако с Россией европейские и американские политики договориться не могут. По мнению Владимира Лепехина, всё потому, что Вашингтон не понимает, на чём основана позиция Москвы.

