«Это безумие»: Отец Илона Маска удивился ложному восприятию России на Западе

Отец Маска назвал безумием неверное впечатление от России на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Неправильное восприятие России на Западе можно назвать безумием. Такое впечатление высказал Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска.

«Я встретился с министром иностранных дел, и я сказал ему: “Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России”», — так рассказал Маск-старший о своей встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым РИА Новости.

Напомним, Эррол Маск прибыл принимал участие в «Форуме будущего 2050», который прошел в Москве в начале июня. Он сравнил Москву с Римом и заявил, что восхищен чистотой и хорошими дорогами российской столицы.

Также он восхитился президентом РФ Владимиром Путиным и выразил желание посетить новые регионы, в первую очередь Донецк.

При этом Эррол Маск выразил уверенность в том, что России и Соединенным Штатам удастся достичь дружеских отношений в будущем и упрекнул европейцев в нежелании работать.

