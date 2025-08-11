«Это безумие»: Отец Илона Маска удивился ложному восприятию России на Западе

«Я встретился с министром иностранных дел, и я сказал ему: “Понимаете, я считаю безумием, что у людей сложилось это неверное впечатление о России”», — так рассказал Маск-старший о своей встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым РИА Новости.