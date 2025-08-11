Шойгу оценил убытки Молдавии от отказа от прямых поставок газа из России

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее сообщило, что отозвало у «Молдовагаза» лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение «Молдовагаза» лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения «Газпрома» принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил, в свою очередь, «Газпром». Российской компании принадлежат 50% акций «Молдовагаза».