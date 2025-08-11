КПРФ проведет пикет против роста цен на топливо на площади Пименова 12 августа

Согласно официальной статистике Росстата, за три года (с апреля 2022 по апрель 2025) цены на топливо значительно выросли: бензин АИ-92 подорожал на 20,34% (с 45,73 до 55,03 ₽), АИ-95 — на 20,76% (с 48,93 до 59,09 ₽), АИ-98 — на 35,47% (с 58,45 до 79,18 ₽), дизельное топливо — на 29,22% (с 57,33 до 74,08 ₽). На текущий момент средние цены в регионе составляют 56,36 ₽/л за АИ-92, 61,34 ₽/л за АИ-95, 78,67 ₽/л за АИ-98 и 74,31 ₽/л за дизельное топливо.